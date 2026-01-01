Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Madrilen, abenduaren 31ko goizaldean emakume bat hiltzea egotzita

Emakumea amilduta aurkitu dute bart bertan.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Madrilen, emakume bat hiltzea egotzita, abenduaren 31ko goizaldean. Biktima amilduta aurkitu dute gauean bertan.

Gizona asteazken honetan atxilotu dute, hilketa delitua egotzita.

Madril Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X