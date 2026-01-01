Detenido un hombre tras agredir con un cuchillo al responsable de un bar de Bergara

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada a un hombre acusado de un delito de lesiones después de que atacara al responsable de un local hostelero de Bergara con un cuchillo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido a las 03:20 horas en un bar del centro de Bergara. Al parecer, el responsable del establecimiento se ha negado a servirle una consumición a un cliente y le ha advertido de que tenía vetado el acceso a su local, ya que había protagonizado numerosos incidentes con anterioridad.

En un momento el cliente ha sacado un cuchillo y ha arremetido contra el hostelero que ha forcejeado con el agresor sufriendo un corte en una de sus manos. Al salir del bar apresuradamente ha lesionado con el arma a otro cliente y testigo del incidente en un hombro causándole un pequeño corte.

Varios recursos de la Ertzaintza se han trasladado al lugar y han iniciado la búsqueda del sospechoso que ha sido localizado poco después en otro local hostelero de la zona donde han procedido a su arresto. En un registro al sospechoso, han localizado el cuchillo utilizado oculto entre su ropa.

El detenido, de 55 años, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y será puesto a disposición judicial en las próximas horas.