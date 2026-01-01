URTEZAHAR GAUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Bergarako taberna bateko arduradunari labanaz eraso egitea leporatuta

Antza denez, biktimak kontsumizio bat zerbitzatzeari uko egin dio eta lokalera sartzeko debekua zuela ohartarazi dionean gertatu da erasoa.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Urtezahar gauean Bergaran, herriko taberna bateko arduradunari labanaz eraso egitea leporatuta. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, erasoa 03:20 aldera gertatu da Bergara erdialdeko taberna batean. Antza denez, arduradunak kontsumizio bat zerbitzatzeari uko egin dio eta lokalera sartzeko debekua zuela ohartarazi dionean gertatu da erasoa. Aurretik izandako hainbat istiluren ondorioz, debekatuta zuen lokalean sartzea.

Une batean, bezeroak labana bat atera eta ostalariaren aurka egin du, eskuan zauria eraginez. Tabernatik irtetean, beste bezero bat eta gertakariaren lekuko izan den pertsona bat zauritu ditu sorbaldan.

Gertaeraren berri izan ostean, ertzainak ustezko erasotzailearen bila hasi dira. Handik gutxira aurkitu dute inguruko beste lokal batean, eta atxilotu egin dute lesio delitua egotzita. Halaber, labana ere topatu dute bere arropen artean ezkutatuta. 

55 urteko atxilotua eta ertzain-etxera eraman dute dagozkion izapideak egiteko, eta epailearen esku jarriko dute datozen orduetan.

Ertzaintza Delituak Bergara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X