Fallece un motorista de 24 años al chocar con un turismo en Hernani

El accidente ha ocurrido poco antes de las nueve de la noche, en la carretera GI-2132, a su paso por Hernani, donde por causas que se desconocen han chocado los dos vehículos. La Ertzaintza ha pedido la colaboración de testigos. 

Euskaraz irakurri: 24 urteko gazte bat hil da Hernanin, motor batek eta auto batek talka eginda
Agencias | EITB

Última actualización


La Ertzaintza ha solicitado la colaboración de los posibles testigos del accidente de circulación que se produjo este miércoles en la carretera GI-2132, en el término municipal de Hernani (Gipuzkoa), en el que falleció un joven motorista de 24 años.

El accidente ocurrió poco antes de las nueve de la noche, en la carretera GI-2132, a su paso por Hernani, donde por causas que se desconocen chocaron los dos vehículos.

El conductor de la moto, un joven de 24 años, sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento en el mismo lugar del accidente. La Unidad de Tráfico de Gipuzkoa ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de este accidente.

Por ello, solicita la colaboración de los testigos del siniestro y ha pedido a las personas que puedan aportar alguna información que se pongan en contacto con la Ertzaintza través del número de teléfono 943 53 91 25.

Hernani Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico

