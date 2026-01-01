Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

24 urteko motor-gidari bat hil da Hernanin, auto baten kontra talka eginda

Istripua gaueko bederatziak baino lehentxeago gertatu da, GI-2132 errepidean, Hernani parean. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, bi ibilgailuek talka egin dute. Ertzaintzak lekukoen laguntza eskatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

24 urteko motor-gidari bat hil da asteazken honetan Hernanin, gidatzen zuen motorrak eta auto batek elkarren kontra talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua gaueko bederatziak baino lehentxeago gertatu zen, GI-2132 errepidean, Hernani parean. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, bi ibilgailuek talka egin zuten.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko eta istripuaren lekukoen lagiuntza eskatu du, eta 943 53 91 25 telefonora deitzeko eskatu die istripuaren inguruko informaziorik izan dezaketenei. 

Hernani Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X