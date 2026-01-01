La Ertzaintza entrega a una ONG de Gambia material incautado en una operación policial en Álava

La Ertzaintza ha entregado el material incautado en un operativo policial que se llevó a cabo en 2020 en Álava a una ONG para su distribución en Gambia.



Se trata de ropa, calzado y grifos, unos artículos que se encontraban en perfecto estado y que no han sido reclamados. La Ertzaintza solicitó una autorización a un juzgado para ceder el material a una ONG que lo distribuirá a principios de este mes en varios poblados de Gambia.



El Departamento vasco de Seguridad ha explicado que en la operación policial desarrollada en 2020 se detuvo a seis personas acusadas de cinco robos en remolques de camiones en tránsito por Álava.



Los robos se cometían cuando los conductores paraban para descansar y en camiones aparcados en polígonos industriales.



Los autores de estos delitos formaban parte de una organización criminal dedicada a este tipo de robos por todo el territorio nacional que tenía su base en Vitoria y que transportaba los objetos sustraídos a Algeciras.



Los artículos que ahora se han entregado a la ONG fueron localizados en un hotel y en locales alquilados en Vitoria.



