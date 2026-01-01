Elkartasuna
Ertzaintzak operazio batean konfiskatutako materiala eman dio Gambiako GKE bati

Egoera onean eta inork erreklamatu ez dituen arropak, oinetakoak eta txorrotak dira. 2020an egindako polizia-operazioan, sei pertsona atxilotu zituzten, Arabatik igarotzen ziren kamioien atoietan lapurtzea egotzita.

Gambiako herritarrak, Ertzaintzak bidalitako materialarekin. Argazkia: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila

EITB

Azken eguneratzea

2020an Araban egindako polizia-operatibo batean konfiskatutako materiala Gobernuz Kanpoko Erakunde bati eman dio Ertzaintzak, Gambian banatzeko.

Egoera onean eta inork erreklamatu ez dituen arropak, oinetakoak eta txorrotak dira. Ertzaintzak baimena eskatu zion epaitegi bati materiala Gambiako zenbait herritan banatuko duen GKE bati lagatzeko.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak azaldu duenez, 2020an egindako polizia-operazioan sei pertsona atxilotu zituzten, Araban kamioien atoietan bost lapurreta egitea egotzita.

Gidariak atseden hartzeko gelditzen zirenean eta industrialdeetan aparkatutako kamioietan egiten ziren lapurretak.

Delitu horien egileak lurralde nazional osoan horrelako lapurretak egiten zituen talde kriminal bateko kideak ziren. Talde horrek Gasteizen zuen egoitza, eta lapurtutako objektuak Algecirasera eramaten zituen.

Orain GKEari eman zaizkion artikuluak Gasteizen alokatutako hotel batean eta lokaletan aurkitu ziren.

