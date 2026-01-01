Rescatan en la Sierra de Aralar a un hombre de 77 años

Un hombre de 77 años ha sido rescatado herido leve tras sufrir una caída en el monte, en las inmediaciones de la sima de Pagomari en la Sierra de Aralar.

Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha tenido lugar a las 12:19 horas y como consecuencia de la caída el hombre ha sufrido un mareo y una herida en la mano.

Ha sido atendido por un equipo médico de Irurtzun y por los Bomberos de Alsasua, que lo han rescatado de una pista que sale del guardetxe de Aralar, a unos 3 kilómetros de la casa forestal.

Tras la valoración médica, el hombre ha sido traslado en un vehículo particular a un centro sanitario en Gipuzkoa para su evaluación posterior.