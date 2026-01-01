Nafarroa
77 urteko gizon bat erreskatatu dute Aralar mendilerroan

Gizona arin zauritu da, erorikoa izan ostean, eta osasun-zentro batera eraman dute.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

77 urteko gizon bat arin zauritu da Pagomariko leizetik gertu, Aralar mendilerroan, erori ostean.

SOS Nafarroak jakinarazi duenez, ezbeharra 12:19an gertatu da, eta, erorikoaren ondorioz, gizonak zorabioa eta eskuan zauri bat izan ditu.

Irurtzungo mediku talde batek eta Altsasuko suhiltzaileek artatu dute, eta Aralarko basozaindegitik ateratzen den pista batetik atera dute, basotik 3 kilometro ingurura.

Balorazio medikoa egin ondoren, gizona ibilgailu partikular batean eraman dute Gipuzkoako osasun-zentro batera, ondoren ebaluatzeko.

