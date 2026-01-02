Detenido en Lezo por intentar atropellar al empleado de un establecimiento tras un altercado

Un conductor ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza en Lezo (Gipuzkoa) por intentar atropellar con su coche a un empleado de un local hostelero con el que al parecer había tenido un altercado previo.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad, pasada la medianoche del jueves se solicitó presencia policial en este establecimiento, después de que un varón hubiera intentado atropellar en el exterior del negocio en tres ocasiones a uno de sus trabajadores con el que poco antes había mantenido una disputa por lo que le había hecho abandonar el local.

El turismo sospechoso fue interceptado poco después por agentes de la Ertzaintza cuando transitaba por la carretera GI-636 y, tras confirmarse que esa persona era la presunta autora del intento de atropello, fue arrestada y trasladada a dependencias policiales.

El detenido, un hombre de 38 años, ha sido puesto este viernes a disposición judicial.