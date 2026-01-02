Gizon bat atxilotu dute Lezon, eztabaida baten ondoren establezimendu bateko langilea harrapatzen saiatzeagatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ostegun gauerdia pasata deia jaso zuen Ertzaintzak, lokalera joateako eskatuz. Izan ere, gizon bat hiru aldiz saiatu zen establezimenduko langileetako bat autoarekin harrapatzen, lokalaren kanpoaldean. Antza, horren aurretik liskarra izan zuten biek eta langileak bota egin zuen atxilotutako gizona.
Handik gutxira, Ertzaintzako agenteek GI-636 errepidetik zihoala geldiarazi zuten auto susmagarria, eta, pertsona hori harrapaketa-saiakeraren ustezko egilea zela egiaztatu ondoren, atxilotu eta ertzain-etxera eraman zuten.
Atxilotua, 38 urteko gizon bat, epailearen esku utzi dute ostiral honetan.
