Dos detenidos tras intentar estrangular al dueño de una casa a la que entraron a robar en Andoain

Agentes de la Ertzaintza han detenido a dos hombres acusados de intentar robar en una vivienda rural de Andoain y de agredir a la pareja que reside en la casa, uno de cuyos miembros fue víctima de un intento de estrangulamiento con el cable de una lámpara por parte de uno de los asaltantes.



Según informa el Departamento vasco de Seguridad, los hechos sucedieron poco antes de las 20:00 horas del jueves, momento en el que las dos víctimas se despertaron al notar que llamaban a la puerta de su casa de forma repetida y con insistencia.



El hombre pensó que podía tratarse de una urgencia por parte de algún vecino y al abrir se encontró con un desconocido vestido de negro que se abalanzó sobre él y le hizo caer al suelo, al tiempo que se inició un forcejeo durante el que el asaltante le golpeó y trató de estrangularle con el cable de una lámpara.



Al darse cuenta de lo que ocurría, la mujer socorrió a su pareja y empezó a golpear repetidamente con una muleta al desconocido, momento en el que un segundo individuo irrumpió en la casa y trató de auxiliar al agresor aunque, al ver que la mujer estaba alertando ya del incidente por teléfono, abandonó la vivienda.



Por su parte, el primer individuo siguió golpeando a los dos moradores de la casa, quienes no obstante consiguieron retenerlo hasta que una patrulla policial llegó al domicilio.



Los agentes detuvieron al asaltante, quien se resistió activamente a ser arrestado, y constaron que las víctimas presentaban diversas contusiones y heridas por las que tuvieron que recibir asistencia sanitaria.



En paralelo, una dotación de la Policía Local y otra de la Ertzaintza se toparon con el segundo sospechoso huido que también fue arrestado.



Los detenidos, de 24 y 25 años, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza, acusados de un delito de robo con violencia, para realizar las correspondientes diligencias policiales y, una vez finalizadas, ser puestos a disposición judicial.