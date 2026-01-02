Bi atxilotu Andoainen lapurtzera sartu ziren etxe bateko jabea itotzen saiatzeagatik
Bi biktimak esnatu egin ziren etxeko atea behin eta berriz jotzen ari zirela ikustean, eta atea irekitzean, beltzez jantzitako ezezagun bat gainera etorri zitzaien.
Ertzaintzako agenteek bi gizon atxilotu dituzte, Andoaingo landa-etxebizitza batean lapurreta egiten saiatzea eta etxean bizi den bikoteari eraso egitea leporatuta; izan ere, erasotzaileetako bat maizterra lanpara baten kablearekin itotzen saiatu zen.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, ostegunean, 20:00ak aldera, izan zen gertakaria. Une horretan bi biktimak esnatu egin ziren, behin eta berriz etxeko atea jotzen zutela ikusita.
Bizilagunen baten premia izan zitekeela pentsatu zuen gizonak, eta, ireki zuenean, beltzez jantzitako ezezagun bat ikusi zuen. Ezezagun hori gainera etorri zitzaion eta lurrera erorarazi zuen. Aldi berean, borroka hasi zen, eta lapurrak jo egin zuen eta lanpara baten kableaz itotzen saiatu zen.
Gertatzen ari zenaz ohartzean, emakumea bere bikotekideari lagundu zion eta ezezagunari makulu batekin behin eta berriz kolpeak ematen hasi zitzaion. Une horretan, beste pertsona bat etxean indarrez sartu zen eta erasotzaileari laguntzen saiatu zen, baina, emakumea telefonoz gertakariaren berri ematen ari zela ikusita, etxebizitzatik alde egin zuen.
Bere aldetik, lehen erasotzaileak etxeko bi bizilagunak jipoitzen jarraitu zuen, baina haiek geldiaraztea lortu zuten, polizia patruila bat etxera iritsi zen arte.
Agenteek erasotzailea atxilotu zuten. Biktimek hainbat kolpe eta zauri zituztela eta osasun laguntza behar zutela ikusi zuten.
Aldi berean, Udaltzaingoko talde batek eta Ertzaintzako beste batek ihes egindako bigarren susmagarriarekin egin zuten topo, eta hura ere atxilotu zuten.
Atxilotuak, 24 eta 25 urtekoak, Ertzaintzaren egoitzara eraman zituzten, indarkeriaz egindako lapurreta delitua leporatuta, beharrezko eginbide polizialak egiteko eta, behin amaituta, epailearen esku uzteko.
