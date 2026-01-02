Las investigaciones sitúan el asesinato de un padre por su hijo en Fuenmayor en un contexto de violencia de género
El joven arrestado como presunto autor de la muerte de su padre este miércoles en Fuenmayor (La Rioja) usó al parecer un arma blanca, en un suceso que ocurrió durante un episodio de violencia de género en su familia.
El joven continúa detenido en la comandancia de la Guardia Civil mientras se instruyen las diligencias, a la espera de pasar a disposición judicial.
El suceso ocurrió sobre las 17:20 horas del miércoles en este municipio riojano, de unos 3 300 habitantes, cuando este joven de 19 años presuntamente mató a su padre, de 54, durante una discusión en el domicilio familiar por violencia de género, que habría derivado en un caso de violencia doméstica, informó la Guardia Civil en una nota.
Hasta Fuenmayor, localidad situada a 10 kilómetros de Logroño, acudieron agentes de los Servicios de Seguridad Ciudadana y de Criminalística y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja; así como el juez que estaba guardia.
El presunto autor de los hechos fue trasladado a última hora del miércoles a las dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el cadáver se depositó en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que la Guardia Civil ha indicado que no facilitará más información.
