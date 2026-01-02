Ikerketek genero-indarkeriako testuinguru batean kokatzen dute Fuenmayorgo parrizidioa
Familiako genero-indarkaria gertakari batean, 19 urteko gazte batek ustez bere aita hil zuen arma zuri batekin, abenduaren 31ko arratsaldean.
Fuenmayorren (Errioxa) ustez aita hiltzeagatik atxilotutako gazteak arma zuri bat erabili zuen, hura hiltzeko. Antza denez, hilketa familiako genero-indarkeriako gertakari batean gertatu zen.
Gazteak atxilotuta jarraitzen du Guardia Zibilaren komandantzian, eginbideak bideratzen ari diren bitartean, epailearen aurrera noiz eramango zain.
Gertakaria asteazkenean izan zen, 17:20 aldera 3.300 biztanle inguruko Errioxako udalerri horretan. 19 urteko gazteak, ustez, 54 urteko bere aita hil zuen, etxeko-indarkeriatik eratorritako genero-indarkeria gertakari batean.
Logroñotik 10 bat kilometrora dagoen herrira joan ziren Errioxako Guardia Zibileko Herritarren Segurtasuneko eta Kriminalistikako Zerbitzuak eta Polizia Judizialaren Unitate Organikoko agenteak.
Hilketaren ustezko egilea asteazkeneko azken ordua Guardia Zibilaren esku geratu zen beharrezko eginbideetarako eta gorpua Errioxako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zuten.
Agintaritza judizialak jarduketen sekretua ezarri du, eta, beraz, Guardia Zibilak adierazi du ez duela informazio gehiago emango.
