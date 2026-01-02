GIPUZKOA
Los hermanos Burguera protegen el patrimonio histórico de Legazpi y se encargan del mantenimiento de la iglesia

18:00 - 20:00
Los hermano Burguera
Euskaraz irakurri: Burguera anaiak Legazpiko elizako mantentze-lanez arduratzen dira eta herriko ondare historikoa babesten dute
Paco, Ricardo y Juan Mari trabajan, de manera voluntaria, para poner a punto la parroquia de Legazpi. Comenzaron con esta actividad hace 7 años y no lo hacen por religión, sino en defensa y recuperación del patrimonio de la localidad. Las horas que han invertido son incontables y poner a la vista la maquinaria del órgano es el trabajos más espectacular de los que han realizado. 

