Los hermanos Burguera protegen el patrimonio histórico de Legazpi y se encargan del mantenimiento de la iglesia

Paco, Ricardo y Juan Mari trabajan, de manera voluntaria, para poner a punto la parroquia de Legazpi. Comenzaron con esta actividad hace 7 años y no lo hacen por religión, sino en defensa y recuperación del patrimonio de la localidad. Las horas que han invertido son incontables y poner a la vista la maquinaria del órgano es el trabajos más espectacular de los que han realizado.