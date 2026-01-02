Osakidetza
Osakidetza estima que "el pico" de la gripe ha pasado ya

Koldo Berganzo
18:00 - 20:00
Koldo Berganzo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Osakidetzak uste du gripe kasuek goia jo dutela dagoeneko

Última actualización

Tras tres semanas consecutivas de descenso en los casos detectados, Osakidetza no observa "un aumento muy importante" en estos días, a la espera de conocer los datos definitivos, según ha explicado el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, que cree que se contará "seguramente con el modelo mixto de vacunódromos en los tres territorios y en los centros de salud" en la siguiente campaña de vacunación contra esta enfermedad.

Osakidetza Gripe Vacunas Sociedad

