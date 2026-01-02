Osakidetza
Osakidetzak uste du gripe kasuek goia jo dutela dagoeneko

Koldo Berganzo
18:00 - 20:00
Koldo Berganzo. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Atzemandako kasuek hiru astez jarraian behera egin ondoren, Osakidetzak ez du "gorakada handirik" espero egun hauetarako, Koldo Berganzo Asistentzia Sanitarioko zuzendariak azaldu duenez. Bere ustez, aurten izandako esperientziaren ostean, datozen urteetan txertoguneak martxan jarriko dituzte EAEko hiru lurraldeetan.

Osakidetza Gripea Txertoak Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Lezon, eztabaida baten ondoren  establezimendu bateko langilea harrapatzen saiatzeagatik

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ostegun gauerdia pasata deia jaso zuen Ertzaintzak, lokalera joateako eskatuz. Izan ere, gizon bat hiru aldiz saiatu zen establezimenduko langileetako bat autoarekin harrapatzen, lokalaren kanpoaldean. Antza, horren aurretik liskarra izan zuten biek eta langileak bota egin zuen atxilotutako gizona.

X