Indonesia amplía tres días la búsqueda de los miembros de la familia de españoles naufradados tras encontrar un segundo fallecido

Los rescatistas han identificado a la víctima mortal hallada como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años. Faltan dos niños del naufragio.
Rescate en Indonesia
Rescatistas de Indonesia con el cuerpo hallado hoy. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

Los equipos de búsqueda de Indonesia han ampliado hasta el miércoles el operativo para localizar a los dos españoles que continúan desaparecidos tras recuperar esta jornada los restos mortales de un segundo fallecido a raíz del naufragio de una barco turístico el 26 de diciembre.

Los rescatistas identificaron a la víctima mortal hallada como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años.

Los restos de Martín fueron encontrados a las 08:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde se hundió el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores -todos hijos de relaciones previas-.

El lugar del hallazgo, al norte de la isla de Serai, también se encuentra relativamente cerca de donde se encontraron el lunes los restos mortales de una menor, hija de Andrea Ortuño, quien se casó recientemente con Martín.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Además de Ortuño, otra de sus hijas sobrevivió al accidente, mientras que los dos menores desaparecidos son un hijo de Martín y un hijo de la rescatada.

El hallazgo de hoy coincidió con el inicio de la décima y última jornada marcada por las autoridades antes de analizar los resultados y decidir si suspender la misión.

Sin embargo, a raíz de encontrar el cuerpo de Martín las autoridades extendieron el despliegue por tres días más, es decir hasta el atardecer del miércoles.

