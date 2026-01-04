Indonesiak hiru egunez luzatu du itsasoan desagertu ziren familia espainiar bateko kideen bilaketa
Bigarren gorpua erreskatatu dute gaur, Fernando Martin Valentzia CF taldeko B taldeko 44 urteko entrenatzaile ohiarena. Bi haur falta dira oraindik.
Indonesiako bilaketa taldeek asteazkenera arte luzatu dute desagertuta jarraitzen duten bi espainiarrak aurkitzeko operatiboa, abenduaren 26an itsasontzi turistiko bat hondoratu ostean desagertuta zeudenetatik bigarren hildakoa topatu ostean.
Fernando Martin Valentzia CF taldeko jokalari ohi eta B taldeko entrenatzailearen gorpua da.
Martinen gorpuzkiak gaur goizeko 08:47etan (00:47 GMT) aurkitu ditu Poliziaren itsasontzi batek, bere emaztearekin eta lau adingaberekin batera zihoan itsasontzi turistikoa hondoratu zen tokitik 1,13 itsas miliara.
Astelehenean, toki horretatik gertu aurkitu zuten Martinen bikotekidearen alaba adingabearen gorpua.
KM Putri Sakinah itsasontzia Padar uharteko uretan hondoratu zen -Komodoko Parke Nazionalean- abenduaren 26ko 20:30ak inguruan (12.30 GMT). Berehala, bilaketa aktibatu zen txalupekin eta operatiboa zabaldu zen.
Martinen egungo bikotea eta haren beste alaba bat bizirik atera ziren istriputik, eta Martin bera zein hiru adingabe desagertu ziren. Falta diren bi adingabeak Martinen seme bat eta emakumearen beste seme bat dira.
Martinen gorpua aurkitu ondoren, agintariek hiru egunez luzatzea erabaki dute bilaketa operatioa. Hau da, asteazken iluntzera arte.
Zure interesekoa izan daiteke
Erriberrin desagertutako gizona bilatzeko lanei berrekin diete
Asteazken arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretan antolatutako San Silvestre lasterketan, ikusle gisa. Bizilagunek egun hartan grabatutako hainbat bideotan ageri da.
Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen
Astelehenean hil zen 48 urteko irundarra, Panticosan, elur-jausi batek harrapatuta. Familia, lagun eta herritar andana bildu da Irungo elizan, Arrastuari azken agurra emateko.
Erriberrin desagertutako gizonaren bila jarraitzen dute, hirugarren egunez
Asteazken arratsaldean paseatzera irten zen 68 urteko gizona eta ez zen bere bizitokira itzuli. Oliteko San Silvestre lasterketan ikusi zuten azken aldiz.
Gaur egingo da Irunen Eneko Arrastuaren aldeko hileta-elizkizuna
48 urteko mendizalea joan den astelehenean hil zen Panticosan, elur-jausi batek harrapatuta.
Donostiako alkateak uste du Topoaren erdiguneko zatia uda bukaeran egongo dela prest
Jon Insausti Gipuzkoako hiriburuko alkateak esan duenez, Donostiako Topoaren obrarik handienak bukatuta daude, eta 2026ko uda bukaeran martxan jarri ahal izatea aurreikusten du.
Altsasuko alkateak salatu du pertsona talde bat udal eraikin batean indarrez sartzen saiatu zela
Gertakariak urtarrilaren 1eko goizaldean jazo ziren. Udaltzaingoak erasoa saihestu zuen, baina agenteak "larderia eta irain larrien" biktima izan ziren, alkatearen arabera.
Gaueko guardiako zerbitzua eskaintzen duen bigarren farmazia ireki dute Gasteizen
Eusko Jaurlaritzak hartu du erabakia, Gasteizko iazko errolda kontuan hartuta; izan ere, 250.000 biztanleko kopurua gainditu du hiriak. Larrialdiren bat izanez gero, beraz, aurrerantzean errazagoa izango da botikak eskuratzea.
Derrigorrezkoa al da eta funtzionatzen al du V16 balizak atzerrian?
Espainian matrikulatutako ibilgailuek V16 baliza erabil dezakete beste herrialde batzuetan, 1968ko Bide Zirkulazioari buruzko Vienako Konbentzioak ezartzen baitu nazioarteko zirkulazioan dauden ibilgailuek matrikulatuta dauden herrialdeko araudia bete behar dutela. Hala ere, kontuan izan behar da konektibitateak Estatu espainiarrean bakarrik funtzionazen duela eta matxura edo istripuren bat izanez gero, tokiko larrialdi-zerbitzuei deitu beharko zaiela.
225 eskaera baino gehiago jaso dituzte lehen egunean, guraso bakarreko familien ziurtagiri ofiziala lortzeko
Guraso bakarreko 21.000 familia inguru bizi dira Euskadin, horietatik % 80 emakumeak.