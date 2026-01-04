NAUFRAGIOA INDONESIAN

Indonesiak hiru egunez luzatu du itsasoan desagertu ziren familia espainiar bateko kideen bilaketa

Bigarren gorpua erreskatatu dute gaur, Fernando Martin Valentzia CF taldeko B taldeko 44 urteko entrenatzaile ohiarena. Bi haur falta dira oraindik.

Rescate en Indonesia
Indonesiako erreskatatzaileak gaur aurkitu dute gorpua. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Indonesiako bilaketa taldeek asteazkenera arte luzatu dute desagertuta jarraitzen duten bi espainiarrak aurkitzeko operatiboaabenduaren 26an itsasontzi turistiko bat hondoratu ostean desagertuta zeudenetatik bigarren hildakoa topatu ostean.

Fernando Martin Valentzia CF taldeko jokalari ohi eta B taldeko entrenatzailearen gorpua da.

Martinen gorpuzkiak gaur goizeko 08:47etan (00:47 GMT) aurkitu ditu Poliziaren itsasontzi batek, bere emaztearekin eta lau adingaberekin batera zihoan itsasontzi turistikoa hondoratu zen tokitik 1,13 itsas miliara.

Astelehenean, toki horretatik gertu aurkitu zuten Martinen bikotekidearen alaba adingabearen gorpua. 

KM Putri Sakinah itsasontzia Padar uharteko uretan hondoratu zen -Komodoko Parke Nazionalean- abenduaren 26ko 20:30ak inguruan (12.30 GMT). Berehala, bilaketa aktibatu zen txalupekin eta operatiboa zabaldu zen.

Martinen egungo bikotea eta haren beste alaba bat bizirik atera ziren istriputik, eta Martin bera zein hiru adingabe desagertu ziren. Falta diren bi adingabeak Martinen seme bat eta emakumearen beste seme bat dira.

Martinen gorpua aurkitu ondoren, agintariek hiru egunez luzatzea erabaki dute bilaketa operatioa. Hau da, asteazken iluntzera arte.

Indonesia Asia Eguneko Titularrak Gizartea

