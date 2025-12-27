ASIA
Cuatro ciudadanos españoles desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lau espainiar desagertu dira Indonesian, ontzi bat hondoratuta
author image

EITB

Última actualización

Los equipos de rescate buscan a estos dos adultos y dos niños desaparecidos cerca de la isla de Padar, al este de Bali. Otras siete personas ya fueron rescatadas.

Indonesia Asia Internacional

