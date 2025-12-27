ASIA
Lau espainiar desagertu dira Indonesian, ontzi bat hondoratu ostean

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Erreskate taldeak desagertutako bi helduren eta bi haurren bila ari dira, Padar uhartetik gertu, Bali ekialdean.

Indonesia Asia Munduko albisteak

