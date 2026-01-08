Condenados a una multa de 1800 euros dos policías locales de Vitoria por usar "fuerza innecesaria" al retener a un menor
La Audiencia Provincial de Álava ha condenado dos policías locales de Vitoria-Gasteiz a pagar cada uno 1800 euros de multa por un delito de lesiones y una indemnización conjunta de 4380 euros por usar una fuerza "innecesaria" para retener a un menor de 16 años que iba en patinete por una zona prohibida.
El menor terminó con la nariz rota y varias contusiones y requirió de tratamiento psiquiátrico ya que presentaba un cuadro clínico compatible con un trastorno adaptativo por lo ocurrido. El tribunal considera a los policías autores de un delito de lesiones.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023 en el barrio de Zabalgana de la capital alavesa. Los agentes, que iban a moto, pidieron al conductor de un patinete eléctrico "de viva voz y con la bocina" que parara ya que circulaba por una zona peatonal. Según el auto, el joven ignoró el requerimiento y se dio a la fuga "a gran velocidad" a bordo del patinete, que había sido manipulado y podía alcanzar 41 kilómetros por hora.
Los agentes iniciaron una persecución y lograron interceptar al joven. "Se lanzaron sobre él con una brusca y desproporcionada maniobra (...) hicieron presión de forma brusca e innecesaria con sus brazos y rodillas sobre distintas partes de su cuerpo", recoge la sentencia.
El juez señala que no ha quedado acreditado que cuando finalmente los agentes interceptaron al chaval este "intentara huir", tampoco que "fuera a por los acusados o tratara de zafarse", ni tampoco que una vez en el suelo "forcejeara con ellos braceando o proyectara patadas".
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
