OpenAI presenta ChatGPT Salud, una nueva herramienta de apoyo al bienestar

OpenAI ha presentado ChatGPT Salud, una nueva experiencia centrada en salud y bienestar que integra de forma segura la información médica de los usuarios con la inteligencia del ‘chatbot’. El objetivo es responder a consultas médicas, analizar resultados de pruebas y ofrecer consejos personalizados basados en los datos del propio usuario.

La compañía ha destacado que la salud es uno de los ámbitos más consultados en ChatGPT, con más de 230 millones de personas usuarias semanales a nivel global realizando preguntas sobre bienestar y cuidado personal.

ChatGPT Salud incorpora controles reforzados de privacidad y seguridad, como el cifrado y el aislamiento de las conversaciones, y permite conectar el asistente con aplicaciones de salud como Apple Health, Function o MyFitnessPal.

La herramienta puede ayudar a interpretar pruebas médicas, preparar citas con especialistas, seguir dietas y rutinas de ejercicio o comprender opciones de seguros médicos, siempre mediante conversación. Desarrollada durante más de dos años junto a profesionales sanitarios, OpenAI subraya que no sustituye la atención médica, ya que no realiza diagnósticos ni tratamientos.

Por el momento, ChatGPT Salud se está probando con un grupo reducido de usuarios antes de su lanzamiento oficial.