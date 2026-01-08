MIGRACIÓN
Refugiados de Mali que pernoctan en Vitoria son trasladados a centros gestionados por del Gobierno Vasco

Euskaraz irakurri: Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileak Jaurlaritzak kudeatzen dituen zentroetara eramaten dituzte

Una treintena de refugiados de Mali que pernoctan en las calles de Vitoria a la espera de tramitar su petición de asilo han sido trasladados este jueves a distintos centros del Gobierno Vasco de manera temporal. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha instado al Gobierno español a ser responsable, hacer "los deberes" y resolver la situación administrativa que se da con los solicitantes de asilo de Mali.

