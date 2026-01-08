MIGRAZIOA
Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileak Jaurlaritzak kudeatzen dituen zentroetara eraman dituzte

MALI GASTEIZ ETXEGABEAK
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gasteizko kaleetan bizi diren Maliko 30 bat errefuxiatu Eusko Jaurlaritzako hainbat zentrotara eraman dituzte aldi baterako. Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Espainiako Gobernuari eskatu dio, bere "betebeharrak"  betetzeko eta Maliko asilo eskatzaileen egoera administratiboa bideratzeko.

Eguneko Titularrak Gasteiz Migrazioa Eusko Jaurlaritza Gizartea

