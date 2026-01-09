El hombre de 68 años que desapareció el pasado 31 de diciembre en la localidad navarra de Olite ha aparecido finalmente muerto.

Un dispositivo de rastreo ha buscado durante seis días por la zona, y su cuerpo ha sido localizado este viernes en un camino rural entre Olite y la vecina localidad de Beire.

El hombre salió en la tarde de Nochevieja a dar un paseo y no regresó a la residencia de mayores de Olite donde vivía, aunque fue visto sobre las 18:30 horas durante la carrera de San Silvestre de la localidad. De ahí son las últimas imágenes grabadas que se tienen, ya que aparece en la plaza Carlos III como espectador de la carrera.

Tras dar aviso de su desaparición esa misma noche se realizó una batida por los alrededores de Olite y fue ya al día siguiente cuando se organizó un amplio dispositivo de búsqueda, que durante seis días seguidos utilizó medios aéreos, acuáticos y terrestres.