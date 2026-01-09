NAFARROA
Erriberrin desagertutako gizonaren gorpua topatu dute

Adinekoaren bila ibili dira sei egunez, eta ostiral honetan aurkitu dute haren gorpua, Erriberri eta Beire arteko landa-bide batean.

Olite. Nafarroa

Erriberri, Nafarroan. Artxiboko argazkia: EITB Media

EITB

Azken eguneratzea

Abenduaren 31n Erriberrin (Nafarroa) desagertu zen 68 urteko gizonaren gorpua topatu dute ostiral honetan.

Adinekoaren bila ibili dira sei egunez, eta ostiral honetan aurkitu dute haren gorpua, Erriberri eta Beire arteko landa-bide batean.

Gizona Urtezahar gauean irten zen paseatzera eta ez zen Erriberriko adinekoen egoitzara itzuli. Herriko San Silvestre lasterketan ikusi zuten azken aldiz, ikusle gisa, 18:30 aldera. Herritar batek grabatutako irudietan ageri da gizonezkoa, Karlos III.a plazan.

Desagertzearen berri eman ondoren, gau horretan bertan haren bila hasi ziren Erriberrin, eta biharamun goizean bilaketa-dispositibo handia antolatu zen,  aireko, uretako eta lurreko baliabideak erabilita.

