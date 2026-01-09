Sidra
Las sidrerías de la denominación Euskal Sagardoa han producido 3,1 millones de litros esta campaña

San Sebastián, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euskal Sagardoa izendapeneko sagardotegiek 3,1 milioi litro ekoitzi dituzte aurtengo kanpainan

Las 46 sidrerías de Euskadi adscritas a la denominación de origen Euskal Sagardoa han producido para la nueva campaña 3,1 millones de litros de esta bebida, para lo que han utilizado 4,4 millones de kilos de manzanas de frutales locales.

X