Euskal Sagardoa izendapeneko sagardotegiek 3,1 milioi litro ekoitzi dituzte aurtengo kanpainan

Euskal Sagardoa
18:00 - 20:00
Donostia, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskal Sagardoa jatorri-deiturari atxikitako 46 sagardotegiek 3,1 milioi litro edari ekoitzi dituzte kanpaina berrirako. Horretarako, bertako fruta-arboletako 4,4 milioi kilo sagar erabili dituzte.

Sagardoa Gizartea

