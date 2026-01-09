NAVARRA
Muere un conductor en un accidente de tráfico en la N-121-B, a la altura de Arizkun

El accidente se ha producido en el kilómetro 53, a su paso por la localidad de Baztan, y hasta el lugar se han desplazado médicos, bomberos y ambulancias, así como patrullas de la Policía Foral.
Euskaraz irakurri: Gidari bat hil da N-121-B errepidean, Arizkun parean, izandako zirkulazio-istripu batean
EITB

Un conductor ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en la carretera N-121-B, a la altura de Arizkun, en Baztan, según ha informado la Policía Foral.

Los hechos han ocurrido en el kilómetro 53, cuando un turismo y un camión han colisionado, por causas que se están investigando. Hasta el lugar se han desplazado médicos, bomberos y ambulancias, así como patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia desplazados han atendido a los heridos, que han sido trasladados al Hospital de Navarra. El conductor del vehículo ha fallecido posteriormente.

