Muere un conductor en un accidente de tráfico en la N-121-B, a la altura de Arizkun
Un conductor ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en la carretera N-121-B, a la altura de Arizkun, en Baztan, según ha informado la Policía Foral.
Los hechos han ocurrido en el kilómetro 53, cuando un turismo y un camión han colisionado, por causas que se están investigando. Hasta el lugar se han desplazado médicos, bomberos y ambulancias, así como patrullas de la Policía Foral.
Los servicios de emergencia desplazados han atendido a los heridos, que han sido trasladados al Hospital de Navarra. El conductor del vehículo ha fallecido posteriormente.
