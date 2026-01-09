NAFARROA
Gidari bat hil da N-121-B errepidean, Arizkun parean, istripu batean

53. kilometroan jazo da istripua, Baztan parean, eta medikuak, suhiltzaileak, anbulantziak eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.

EITB

Azken eguneratzea

Gidari bat hil da ostiral honetan N-121-B errepidean, Arizkun parean, Baztango udalerrian, Foruzaingoak jakitera eman duenez.

53. kilometroan jazo da istripua, eta medikuak, auto batek eta kamioi batek talka egin dutenean, ikertzen ari diren arrazoiengatik. Medikuak, suhiltzaileak eta anbulantziak bertaratu dira, baita Foruzaingoaren patruilak ere.

Larrialdi-zerbitzuek zaurituak artatu dituzte, eta Nafarroako Ospitalera eraman dituzte. Ibilgailuaren gidaria, ordea, handik gutxira hil da.

Nafarroa Baztan Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

