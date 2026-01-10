PROFESIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El alguacil, profesión en declive, sigue siendo imprescindible en pueblos pequeños

Aguazila, desagertzear den lanbidea, ezinbestekoa da oraindik ere herri txikietan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aguazila, desagertzear den lanbidea, ezinbestekoa da oraindik ere herri txikietan
author image

EITB

Última actualización

Los alguaciles son empleados municipales, con funciones genéricas y con tantas horas en la calle que son conocidos por todos sus vecinos. Además, en algunos pueblos también tienen la competencia para poner las multas.

Comunidad Autonóma Vasca Trabajo Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X