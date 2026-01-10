LANBIDEA
Aguazila, desagertzear den lanbidea, ezinbestekoa da oraindik ere herri txikietan

Udal langileak dira aguazilak, orotariko eginkizunak dituzte, eta kalean ordu asko ematen dituztenez, herritar guztiek ezagutzen dituzte. Herri batzuetan, ordea, lan zaila ere egin behar izaten dute, isunak jartzeko eskumena ere baitute.

