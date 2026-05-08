EHUk graduazio ekitaldi bateratua egingo du San Mamesen, ekainaren 12an

Ikasleek dagoeneko izena eman dezakete, doan. Halaber, ikasleen senide eta hurbilekoek arratsaldetik aurrera erosi ahalko dituzte sarrerak, 19 eurotan, EHUren webgunean. 

San Mames. Artxiboko argazkia: EFE
Lehen aldiz, Euskal Herriko Unibertsitateak gradu eta graduondo ikasketa-amaiera ekitaldi bateratua egingo du San Mamesen, ekainaren 12an

Unibertsitate publikoak ostiral honetan zabaldutako ohar batean azaldu duenez, EHUn etapa bat amaitzen duten ikasle guztiek eta haien gertukoek ez ezik, publiko orokorrak ere parte hartu ahalko du

Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi duenez, "graduazio hutsa baino askoz gehiago izatea nahi dugu. Unibertsitate publikoaren, ezagutzaren, zientziaren eta gure ikasleekiko sentitzen dugun estimu eta harrotasunaren ospakizun itzela izango da". 

Ikasleek ez dute ordaindu beharko, baina formulario bat bete beharko dute joan ahal izateko. Gainerakoek gaur 18:30etik aurrera erosiko ahalko dituzte sarrerak EHUren webgunean, 19 euroren truke. 

Ekitaldi akademikoaz gain, musika, dibulgazio zientifikoa, emanaldiak eta sorpresa ugari izango dira, ikuskizun kolektibo handi gisa pentsatutako formatu batean. Eta han parte hartuko duten pertsona guztiak EHUko ikasle ohiak izango dira, unibertsitatearekin duten talentua eta lotura erakusteko. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lukas Agirre hiltzeaz akusatutakoen "errugabetasun presuntzioa suntsitzeko zantzu nahikoak" ikusten ditu fiskalak

2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuta geratuko da herri epaimahaia, eta astelehenean hasiko da epaiketa bera, aurretiazko gaiak aztertuta. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 22 eta 25 urte arteko kartzela zigorra eskatzen dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak Gaixotasun Infekzioso Emergenteen Aholku Batzordea aktibatu du hantabirusak eragindako alerta hurbiletik jarraitzeko

Gontzal Tamayo Osasun sailburuordea buru duen organoak bere lehen azalpenak eman ditu MV Hondius ontziaren egoera aztertu ondoren, eta lasaitasun-mezu bat helarazi nahi izan du, Euskadin arriskua oso txikia dela goraipatuz; Osakidetzak, berriz, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Goi Mailako Isolamendu eta Tratamenduko Unitatea operatibo eta prest du edozein gorabeheraren aurrean.

