Siete heridos en el incendio desatado en un edificio de Atxuri tras la explosión de la batería de una patinete eléctrico

Las llamas han comenzado en el número 6 de la calle George Steer, en la planta baja. Los bomberos y la Ertzaintza han tenido que desalojar tres bloques y cuatro personas han tenido que ser trasladadas al hospital. Otras tres personas ha sido atendidas en el lugar.    

Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Bilboko Atxuri auzoko etxebizitza eraikin batean
Siete personas han resultado heridas, entre ellas dos menores, en un incendio declarado este mediodía en un edificio de viviendas del barrio Atxuri (Bilbao), según ha podido confirmar Radio Euskadi. Cuatro personas, una pareja y sus dos hijos, ha tenido que ser trasladada al hospital por inhalación de humo, con pronóstico leve. Otras tres personas han sido atendidas en el lugar.

Las llamas se han iniciado en la planta baja del número 6 de la calle George Steer y la Ertzaintza ha desalojado a los vecinos del portal donde se ha originado el fuego así como alos residentes de los dos portales contiguos antes de la llegada de bomberos.

El Departamento de Seguridad ha confirmado que el incendio está extinguido pero los bomberos de Bilbao siguen trabajando en el lugar enfriando y ventilando la vivienda afectada. 

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Bilbao, el origen del incendio ha sido la explosión de una batería de un patinete eléctrico.

