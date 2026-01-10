Albiste da
SUTEA
Zazpi lagun zauritu dira Bilboko Atxuri auzoko eraikin batean, patinete elektriko bati bateria lehertu ondoren piztutako sutean

George Steer kaleko 6. zenbakian hasi dira garrak, beheko solairuan. Suhiltzaileak eta Ertzaintza bertaratu dira, eta hiru bloke jendez hustu behar izan dituzte. Zaurituetako lau ospitalera eraman behar izan dituzte, eta beste hiru lekuan bertan artatu dituzte.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Zazpi pertsona zauritu dira Bilboko Atxuri auzoko eraikin batean izan den sutean, horietako bi adin txikikoak, Radio Euskadik baieztatu ahal izan duenez. Sutea eguerdian piztu da etxebizitza eraikin batean. 

Zaurituetako lau ospitalera eraman dituzte kea arnasteagatik (familia bereko lau kide: gurasoak eta bi semeak) eta beste hiruak lekuan bertan artatu dituzte. 

Garrak George Steer kaleko 6. zenbakia duen atarian hasi dira, beheko solairuan, eta Ertzaintzak hiru bloke hustu behar izan ditu.

Sutea kontrolpean dagoen arren, Bilboko suhiltzaileek lanean jarraitzen dute kaltetutako etxebizitza hozten eta aireztatzen.

Bilboko Udalak jakitera eman duenez, patinete elektriko baten bateriaren leherketak eragin du sutea. 

Lekukoek esan dutenez, ikusgarria izan da suteak eragin duen kea.

