Detenida una mujer en Bilbao tras utilizar una tarjeta sustraída en varios establecimientos

Una mujer de 36 años de edad fue detenida este pasado sábado en Bilbao, acusada de un delito de estafa, por utilizar una tarjeta sustraída para efectuar cargos no autorizados en, al menos, dos establecimientos de la capital, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las tres y media de la tarde de este pasado sábado, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un robo en los vestuarios de las empleadas de un céntrico hotel bilbaíno, donde habían forzado las taquillas. Al parecer, fueron sustraídas una tarjeta bancaria y una pequeña cantidad de dinero.

Antes de que la víctima se percatara del robo y bloqueado la tarjeta, se habían realizado dos cargos fraudulentos en otros tantos establecimientos de Bilbao.

Una patrulla policial se dirigió al último local donde se había utilizado la tarjeta y realizó un registro con la autorización de su propietaria. En el mismo, los agentes localizaron la tarjeta sustraída bajo el pie de una clienta que trataba de ocultarla, motivo por el que se procedió a su detención. La arrestada será puesta a disposición judicial, una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales.