Emakume bat atxilotu dute Bilbon, txartel bat lapurtu eta hainbat dendatan erabili ostean

Txartela Bilboko erdiguneko hotel bateko langileen aldageletan lapurtu zuen.

Agentziak | EITB

36 urteko emakume bat atxilotu zuten larunbatean Bilbon, iruzur delitu bat egotzita, hiriburuko bi establezimendutan gutxienez txartel lapurtu bat erabiltzeagatik, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Larunbat arratsaldeko hiru eta erdiak baino lehentxeago, Bilboko erdiguneko hotel bateko langileen aldageletan lapurreta egin zutela jakin zuen Ertzaintzak. Antza denez, bankuko txartel bat eta diru kopuru txiki bat lapurtu zizkieten.

Biktima lapurretaz ohartu eta txartela blokeatu aurretik, bi ordainketa egin ziren txartelarekin Bilboko beste horrenbeste establezimendutan.

Agenteak txartela erabili zen azken lokalera joan ziren, eta miaketa egin zuten jabearen baimenarekin. Bertan aurkitu zuten lapurtutako txartela, ezkutatzen saiatzen ari zen bezero baten oinaren azpian. Hori ikusita, atxilotu egin zuten. Atxilotua epailearen esku utziko dute, ertzain-etxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren.

