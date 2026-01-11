La juez envía a prisión al octogenario que apuñaló a una mujer en Pamplona
El hombre de 84 años detenido el pasado viernes por acuchillar en el abdomen a una mujer, que permanece en la UCI, ha sido enviado a prisión comunicada y sin fianza por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
El auto recoge que el octogenario citó el viernes a la mujer y en la calle, en el barrio pamplonés de la Rochapea, en un momento determinado "le dio varios golpes y con intención de matarla, con un cuchillo que portaba le acometió alcanzándole".
La agresión finalizó por la intervención de un agente de la Policía Foral que estaba fuera de servicio y redujo y desarmó al agresor. Después dos agentes de la Policía Nacional que patrullaban por el lugar acudieron a ayudarle.
La víctima sufrió un traumatismo abdominal con herida inciso contusa penetrante en abdomen, que causó lesiones en hígado y bazo. Esto provocó una "hemorragia interna importante" que ha precisado cirugía abdominal de urgencia y el ingreso en la UCI, donde continúa por riesgo hemorrágico. La juez destaca que la lesión ha sido "grave con riesgo vital".
La magistrada envía al acusado a prisión para asegurar su presencia en el proceso y evitar el riesgo de fuga, al tiempo que se adoptan medidas de protección para la víctima.
La juez también rechaza la alegación de que el acusado esté limitado en sus facultades cognitivas y volitivas por estar "en tratamiento en salud mental no determinado".
En el auto no se explican los motivos que pudo tener el acusado para perpetrar la agresión ni la relación que tenía con la mujer.
