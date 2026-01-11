ERASOA
Epaileak espetxera bidali du Iruñean emakume bat labanaz zauritu zuen 84 urteko gizona

Erasoa ostiralean gertatu zen, Arrotxapea auzoan, eta zerbitzuz kanpo zegoen foruzain batek geldiarazi zuen gizona. Larri zauritu zuen emakumea.

Agentziak | EITB

Iruñeko Instrukzioko 5 zenbakiko Epaitegiko buruak espetxera bidali du joan den ostiralean emakume bati sabelean labankada eman eta larri zauritu zuen gizona. ZIUn dago emakumea erasoaren ondorioz, eta hilketa saiakera egotzi diote 84 urteko erasotzaileari.

Epaileak kaleratutako autoaren arabera, gizonak hitzordua egin zuen Iruñeko Arrotxapea auzoan, kalean, emakumearekin, eta, une jakin batean, "hainbat kolpe eman zizkion, eta hiltzeko asmoz, aldean zeraman labana batekin sastatu egin zuen".

Zerbitzuz kanpo zegoen foruzain baten erasoa ikusi eta erasotzailea geldiarazi eta desarmatu zuen. Ondoren, inguruan zebiltzan Polizia Nazionaleko bi agente joan zitzaizkion laguntzera.

Abdomeneko traumatismoa eta zauri larria jasan zituen sabelaldean. Lesioak eragin zizkion gibelean eta barean eta "barne-hemorragia handia" izan zuen. Urgentziazko kirurgia abdominala egin behar izan zioten eta ZIUn ospitaleratuta geratu zen.

Magistratuak espetxera bidali du akusatua, ihes egiteko arriskua saihesteko, eta, aldi berean, biktima babesteko neurriak hartu ditu.

Epaileak errefusatu egin du, halaber, akusatuak "zehaztu gabeko osasun mentaleko tratamenduan" egoteagatik bere ahalmen kognitibo eta borondatezkoetan mugatuta izatea.

Autoan ez dira azaltzen akusatuak erasoa egiteko izan zitzakeen arrazoiak, ezta emakumearekin zuen harremana ere. 

Nafarroa Iruñea Foruzaingoa Delituak Gizartea

