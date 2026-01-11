Hoy es noticia
INFRAESTRUCTURA
La reparación de una pasarela provocará el cierre nocturno de un carril en la N-1 en Andoain

Se cerrará un carril en cada sentido entre las 22:00 y las 06:00 desde el 11 al 25 de enero para arreglar la pasarela peatonal de Bazkardo. La conexión con la A-15 no se verá afectada.
Euskaraz irakurri: Pasabide bat konpontzearen ondorioz, N-1 errepidean errei bat itxiko da gauez, Andoainen
Agencias | EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha informado de que, con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la carretera N-I en Bazkardo, Andoain, durante las próximas semanas se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que las citadas afecciones se registrarán en ambos sentidos en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 448,770 y 447,274 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre el 11 y el 25 de enero en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, y afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá afectada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.

N-1 Andoain Gipuzkoa Tráfico Sociedad

