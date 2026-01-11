La reparación de una pasarela provocará el cierre nocturno de un carril en la N-1 en Andoain

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha informado de que, con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la carretera N-I en Bazkardo, Andoain, durante las próximas semanas se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno.



En un comunicado, la institución foral ha explicado que las citadas afecciones se registrarán en ambos sentidos en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 448,770 y 447,274 en Andoain.



Estos trabajos se realizarán entre el 11 y el 25 de enero en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, y afectará a uno de los carriles por sentido. No se verá afectada la conexión de la A-15 (p.k. 159) con la N-I.