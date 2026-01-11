AZPIEGITURA
N-1 errepidean errei bat itxiko dute gauez, Andoainen, oinezkoen pasabide bat konpontzeko

Noranzko bakoitzean errei bat itxiko dute 22:00etatik 06:00etara, urtarrilaren 11tik 25era, Bazkardon.

Agentziak | EITB

Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, Bazkardon (Andoain) N-I errepidearen gaineko oinezkoentzako metalezko pasabidea konpontzeko lanak egingo dituzte datozen asteetan, eta horrek ondorioak izango ditu trafikoan, baina gauez soilik.

Foru erakundeak ohar baten bidez azaldu duenez, Andoaingo 448,770 eta 447,274 kilometro-puntuen arteko zatian, errei bana itxiko dute bi noranzkoetan.

Lan horiek urtarrilaren 11tik 25era egingo dituzte, 22:00etatik 06:00etara, eta ez dute eraginik izango A-15 errepidearen konexioan (159. kilometro-puntua).

