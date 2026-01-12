Descienden más de un 30 % los ingresos hospitalarios por gripe en la CAV

Los ingresos hospitalarios por gripe han descendido un 31,7 % durante la semana del 5 al 11 de enero, después de las fiestas navideñas, en comparación con los siete días precedentes: se realizaron un total de 161 ingresos en la red de hospitales de Osakidetza frente a los 236 ingresos realizados la semana anterior.

Son datos que ha ofrecido hoy el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que observa que propagación del virus tiene "claros signos de ralentización" y que hay un descenso paulatino de los casos, aunque la incidencia acumulada ha subido hasta los 774,4 casos por 100 000 habitantes.

En la semana del 5 al 11, Osakidetza registró 1160 casos de gripe, 9 menos que los detectados entre el 29 de diciembre y el 4 de enero. También son menos de la mitad de los registrados el año pasado en esas mismas fechas.

No obstante, pese al descenso de los ingresos, ha subido ligeramente el número de pacientes que se encuentran en la UCI al pasar de 4 a 6.



Álava sigue en cabeza en cuanto a incidencia con 895 casos por 100 000 habitantes, seguido de Bizkaia (781) y Gipuzkoa (713).



Desde el inicio de la campaña se han administrado 590 495 dosis contra la gripe y 300 900 frente a la covid, lo que significa que se ha alcanzado una cobertura del 26,7 % de la población y del 56,8 % en el caso de los mayores de 60 años.

Se han registrado en total 17 465 casos de gripe, 2 274 ingresos hospitalarios y 74 en las UCI.

El Departamento de Salud trabaja con el objetivo de que la próxima campaña de vacunación de la gripe en la CAV este abierta a toda la población, sin limitaciones y sin cita previa. Para ello se prevé instalar puntos de vacunación sin cita previa en la próxima campaña de la gripe.