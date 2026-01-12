Mattel lanza la muñeca Barbie autista que refleja el mundo que ven los niños con este trastorno

La muñeca cuenta con articulación en los codos y las muñecas para representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el aleteo de manos. Está diseñada con la mirada ligeramente desviada, una tableta que muestra aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa basadas en símbolos, y un "fidget spinner" rosa, un tipo de juguete que ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración.