Mattelek Barbie autista aurkeztu du, nahasmendu hori duten haurrek ikusten duten mundua islatzen duen panpina

Barbie autista
18:00 - 20:00
Barbie autista. Argazkia: Reuters.

Azken eguneratzea

Panpinak artikulazioak ditu ukondoetan eta eskumuturretan, nahasmendu hau duten pertsonek egiten dituzten mugimendu edo portaera errepikakorrak irudikatzeko. Begirada apur bat desbideratua du, sinboloetan oinarritutako komunikazio aplikazioak erakusten dituen tableta bat darama esku batean, eta estresa murrizten eta kontzentrazioa hobetzen laguntzen duen "fidget spinner" arrosa bat bestean.

