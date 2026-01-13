Día de San Sebastián
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aizepe será la única tamborrada exclusivamente masculina en Donostia

El Club Cantábrico ha roto con la tradición y ha anunciado la incorporación de mujeres tocando el tambor en los festejos del Día de San Sebastián.

danborrada donostia 2015 2 EFE
Euskaraz irakurri: Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra
author image

EITB

Última actualización

La Tamborrada del Día de San Sebastián afronta una nueva edición marcada por la normalización de la participación femenina. Tras el anuncio del Club Cantábrico, que incorporará mujeres tocando el tambor, solo una compañía, Aizepe, mantendrá un carácter exclusivamente masculino en el conjunto de la ciudad.

A las puertas del 20 de enero, continúan los preparativos y presentaciones de las distintas tamborradas que recorrerán Donostia durante las 24 horas de celebración. En este contexto, la decisión del Club Cantábrico supone un nuevo paso en el proceso de transformación de una fiesta que, históricamente, estuvo reservada en gran parte a los hombres.

18:00 - 20:00

Desde la organización se subraya que estos cambios responden a la evolución social de la ciudad y a la voluntad de muchas sociedades de abrir la participación en igualdad de condiciones, sin alterar el espíritu ni la tradición de la celebración.

La Tamborrada arrancará, como cada año, con la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución a medianoche del 19 de enero y concluirá 24 horas después con su arriada, al ritmo de las marchas de Sarriegui, en una edición que vuelve a reflejar el pulso social de Donostia.

Tamborrada 2026 Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

el cantante español julio iglesias fuente efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales

Antiguas trabajadoras han denunciado penetraciones, bofetadas, tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de terror y acoso continuo durante 2021, cuando el artista español tenía 77 años, según una investigación realizada por elDiario.es. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos descritos en los medios. 

Cargar más
Publicidad
X