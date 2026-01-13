Aizepe será la única tamborrada exclusivamente masculina en Donostia

La Tamborrada del Día de San Sebastián afronta una nueva edición marcada por la normalización de la participación femenina. Tras el anuncio del Club Cantábrico, que incorporará mujeres tocando el tambor, solo una compañía, Aizepe, mantendrá un carácter exclusivamente masculino en el conjunto de la ciudad.

A las puertas del 20 de enero, continúan los preparativos y presentaciones de las distintas tamborradas que recorrerán Donostia durante las 24 horas de celebración. En este contexto, la decisión del Club Cantábrico supone un nuevo paso en el proceso de transformación de una fiesta que, históricamente, estuvo reservada en gran parte a los hombres.