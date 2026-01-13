San Sebastian eguna
Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra

Club Cantabrico taldeak aurten emakumeak danbor jole izango dituela jakinarazi du eta, horrenbestez, Aizepe bakarrik geldituko da gizonezkoekin. 

danborrada donostia 2015 2 EFE
EITB

Azken eguneratzea

San Sebastian Eguneko Danborradak emakumeen parte-hartzearen normalizazioak markatutako edizio berri bati ekingo dio. Club Cantabrioren iragarpenaren ostean, konpainia batek bakarrik, Aizepek, gizonezko izaera mantenduko du.

Urtarrilaren 20aren atarian, danborraden prestaketak eta aurkezpenak jarraitzen dute. Testuinguru horretan, Club Cantabrikoren erabakia beste urrats bat izan da historian zehar gizonezkoentzat bakarrik izan den jaia eraldatzeko prozesuan.

Antolatzaileek azpimarratu dute aldaketa horiek hiriaren bilakaera sozialari eta gizarte askok parte-hartzea baldintza berdinetan irekitzeko duten borondateari erantzuten dietela.

Danborrada urtarrilaren 19ko gauerdian abiatuko da, urtero bezala, Konstituzio Plazan egingo den banderaren igoerarekin, eta 24 ordu geroago amaituko da, Sarriegiren martxen erritmora.

Danborrada 2026 Gipuzkoa Donostia Gizartea

ZUZENEAN
