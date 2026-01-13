Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra
Club Cantabrico taldeak aurten emakumeak danbor jole izango dituela jakinarazi du eta, horrenbestez, Aizepe bakarrik geldituko da gizonezkoekin.
San Sebastian Eguneko Danborradak emakumeen parte-hartzearen normalizazioak markatutako edizio berri bati ekingo dio. Club Cantabrioren iragarpenaren ostean, konpainia batek bakarrik, Aizepek, gizonezko izaera mantenduko du.
Urtarrilaren 20aren atarian, danborraden prestaketak eta aurkezpenak jarraitzen dute. Testuinguru horretan, Club Cantabrikoren erabakia beste urrats bat izan da historian zehar gizonezkoentzat bakarrik izan den jaia eraldatzeko prozesuan.
Antolatzaileek azpimarratu dute aldaketa horiek hiriaren bilakaera sozialari eta gizarte askok parte-hartzea baldintza berdinetan irekitzeko duten borondateari erantzuten dietela.
Danborrada urtarrilaren 19ko gauerdian abiatuko da, urtero bezala, Konstituzio Plazan egingo den banderaren igoerarekin, eta 24 ordu geroago amaituko da, Sarriegiren martxen erritmora.
Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu
Bizkaiko burdin meategi handienetara errazago heltzeko eraiki zuten, Larreineta eta Zugaztieta auzoak hobeto komunikatuta egon zitezen. Egun ez dago meategirik, baina funikularrak bere lana egiten segitzen du, mendea beteta.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak eginbideak ireki ditu urtarrilaren 5ean Julio Iglesias abeslariaren aurka albisteetan deskribatutako gertaerengatik jarritako salaketa aztertzeko.
Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak, ustez jihadismoko erradikala delakoan
Argitaratutako oharraren arabera, Ertzaintza eta Polizia Nazionala elkarrekin ari dira ikerketa egiten.
Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik
Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.
Guztira 4.630 neska-mutilek parte hartuko dute Donostiako Haur Danborradan, 45 konpainiatan banatuta
Intxaurrondo Haur Danborradako haurrak izango dira aurtengoan haurren danborradako karguak gorpuzteko arduradun. Gainera, Bidebietako Herri Ametsa Ikastolak 50. danborrada izango du arutengoa.
Deepfakeak egitea, irudia eta ahotsak manipulatzea, ohorearen aurkako delitutzat jo du Espainiako Gobernuak
Ohorerako eta norberaren intimitaterako eskubidearen lege-aurreproiektuak delitutzat hartuko du Adimen Artifizialaren bidez baimenik gabe irudiak edo ahotsak manipulatzea, erabiltzea eta zabaltzea. Espainiako Justizia Ministerioak eta Gazteria eta Haur Ministerioak bultzatutako araua da.
Bi paziente onkologiko hil dira Burgosko Ospitalean, tratamenduaren prestaketan izandako akats batengatik
Akatsak beste bi egin die kalte, eta horietako bat zainketa intentsiboetako unitatean ospitaleratuta dago. Eguberriko jaietan izan ziren gertakariak, sendagai baten dosi bat prestatzen izandako akats baten ondorioz. Gaztela eta Leongo Osasun Sailak (Sacyl) adierazi du giza akatsa izan dela, eta bere gain hartu du erantzukizuna.
Ia 20.000 pertsona bizi dira depresioarekin Euskadin, 3.434 kasu diagnostikatu dira 2025ean
Osakidetzak sintomak ezagutzearen garrantzia azpimarratu du, eta laguntza eskatzearena, sintoma horiek denboran luzatzen badira. Euskal gizarteari gogorarazi dio Osakidetzaren osasun mentaleko sarean "behar dutenei laguntza emateko konpromisoa" duten 1.600 profesional daudela lanean.
Euskara Europan ofizialtzeko lanek aurrera jarraitzen dutela ziurtatu du Albaresek
Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak ez du eperik jarri nahi, baina ziur dago estatu kide guztiek euskara, katalana eta galiziera Europako erakundeetan hizkuntza ofizial gisa onartzea babestuko dutela.