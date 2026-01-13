Un total de 4630 niñas y niños en 45 compañías participarán en la Tamborrada infantil de San Sebastián
Un total de 4630 niñas y niños participarán en 45 compañías formadas por 38 centros escolares y entidades el próximo 20 de enero en una "muy participativa" Tamborrada infantil de San Sebastián.
El alcalde de la capital guipuzcoana, Jon Insausti, y la edil donostiarra de Cultura, Ana López, han dado la bienvenida este martes en el Salón de Plenos a los cargos de la Tamborrada infantil que este año pertenecen a Intxaurrondo Haur Ikastola.
Argoitz Echezortu San José, Tambor Mayor, dirigirá a las 45 compañías que interpretarán las marchas de Raimundo Sarriegi en el desfile por el Centro de la ciudad. En el balcón del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, estará acompañado de la Alcaldesa, representada por Valentina Errante Santos, y el Notario, representado por Odei Albarca Lopetegi. Junto a ellos saldrá también a la balconada consistorial el General, Jon Saizar Viles, y su Ayudante, Ane Martín López.
La Alcaldesa, el Notario, el General y su Ayudante saldrán en el desfile junto al resto de niños y niñas que representan a la sociedad civil de principios del siglo XIX en una gran carroza precedida por la calesa en la que se situarán los palafreneros.
Así, Ayleen Kristen Siavichay interpretará a la Bella Easo; Elena Pascual y Nahia Abal a sus Damas; Aimar Benavente al Ciudadano; Aitor Ponce al Pescador; Paola Errante a la Hilandera; Ekaitz Fernández al Pastor; Ibai Redondo al Comerciante; Ariane Valderrama a la Aguadora; Ander Bermejo al Arriero; y Leo Pina, Mateo Lasa y Oihan Benavente, Elene Celestino, Bruno Larramendi y Unax Manzano a los Palafreneros.
La presentación de la Tamborrada se realizará el viernes al mediodía en el teatro Victoria Eugenia, donde participarán representantes de todas las compañías y el alcalde donostiarra, Jon Insausti, que ha animado a los pequeños a "disfrutar" de la fiesta, impondrá las medallas a los diversos personajes y entregará el Bastón de Mando al Tambor mayor de la Tamborrada infantil.
Ana López ha recordado asimismo, que la Ikastola Herri Ametsa de Bidebieta cumplirá 50 tamborradas.
Finalmente, López ha recordado que, en caso de mala climatología, si se decidiera suspender el desfile de la Tamborrada infantil se comunicará a los responsables de cada tamborrada por mensaje hacia las 10:30 horas el mismo día 20. Si fuera así se intentaría celebrar el domingo 25 de enero si el tiempo lo permitiera y sino se suspendería de forma definitiva.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco ayuda con 8,4 millones de euros a víctimas de violencia de género desde 2022
Se trata de una ayuda económica de pago único para víctimas de la violencia machista para que puedan independizarse de los agresores y retomar un proyecto de vida autónomo.
El Gobierno español incluye el uso de los 'deepfakes' como delito contra el honor
El anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal contempla como delito el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial. La norma ha sido impulsada por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia.
Fallecen dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo en el preparado de un tratamiento
Además, hay otros dos pacientes afectados, uno de los cuales está ingresado en la UCI. Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de la dosis de un medicamento. Sanidad de Castilla y León (Sacyl) asegura que ha sido un error humano y lo asume como propio.
Casi 20 000 personas conviven con la depresión en Euskadi, con 3434 nuevos casos diagnosticados en 2025
Desde Osakidetza insisten en la importancia de saber reconocer los síntomas y de pedir ayuda cuando éstos persisten y recuerdan que la red de salud mental de Osakidetza está integrada por 1600 profesionales "comprometidos en ofrecer el apoyo necesario a quienes lo necesiten".
Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales
Antiguas trabajadoras han denunciado penetraciones, bofetadas, tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de terror y acoso continuo durante 2021, cuando el artista español tenía 77 años, según una investigación realizada por elDiario.es.
Albares asegura que siguen avanzando los trabajos para oficializar el euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español evita poner plazos, pero se muestra convencido de que todos los Estados miembros acabarán respaldando el reconocimiento del euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones europeas.
El proyecto Mugaziklo creará 26 kilómetros de nuevas vías ciclables entre Navarra, Gipuzkoa y Nueva Aquitania
Este proyecto de cooperación transfronteriza tiene como objetivo promover la movilidad sostenible y se desarrollará hasta 2029. De los 26 kilómetros previstos, Navarra desarrollará un primer tramo entre Tafalla y Olite, mientras Gipuzkoa construirá una vía ciclable-peatonal entre Errenteria e Irun.
Un año después de la explosión de gas en Noáin una docena de familias no han podido regresar a sus viviendas
La investigación policial aún no ha arrojado respuestas sobre la explosión de gas que dejó nueve personas heridas —dos de ellas en estado grave—, destruyó varias viviendas y obligó a desalojar a unas 250 personas. Doce meses después, las obras de reconstrucción avanzan lentamente en los portales más cercanos al epicentro del suceso.
Reconocen como 'Científica del Año' a la directora del nuevo laboratorio cuántico del Donostia International Physics Center
Francesca Ferlaino ha sido nombrada 'Científica del año 2025' en Austria por la Asociación de Periodistas de Ciencia y Educación de ese país que ha reconocido "su destacada labor investigadora y su pasión comunicando a la ciudadanía su trabajo".