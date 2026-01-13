Un total de 4630 niñas y niños en 45 compañías participarán en la Tamborrada infantil de San Sebastián

Un total de 4630 niñas y niños participarán en 45 compañías formadas por 38 centros escolares y entidades el próximo 20 de enero en una "muy participativa" Tamborrada infantil de San Sebastián.



El alcalde de la capital guipuzcoana, Jon Insausti, y la edil donostiarra de Cultura, Ana López, han dado la bienvenida este martes en el Salón de Plenos a los cargos de la Tamborrada infantil que este año pertenecen a Intxaurrondo Haur Ikastola.



Argoitz Echezortu San José, Tambor Mayor, dirigirá a las 45 compañías que interpretarán las marchas de Raimundo Sarriegi en el desfile por el Centro de la ciudad. En el balcón del Ayuntamiento, a las 12.00 horas, estará acompañado de la Alcaldesa, representada por Valentina Errante Santos, y el Notario, representado por Odei Albarca Lopetegi. Junto a ellos saldrá también a la balconada consistorial el General, Jon Saizar Viles, y su Ayudante, Ane Martín López.



La Alcaldesa, el Notario, el General y su Ayudante saldrán en el desfile junto al resto de niños y niñas que representan a la sociedad civil de principios del siglo XIX en una gran carroza precedida por la calesa en la que se situarán los palafreneros.

Así, Ayleen Kristen Siavichay interpretará a la Bella Easo; Elena Pascual y Nahia Abal a sus Damas; Aimar Benavente al Ciudadano; Aitor Ponce al Pescador; Paola Errante a la Hilandera; Ekaitz Fernández al Pastor; Ibai Redondo al Comerciante; Ariane Valderrama a la Aguadora; Ander Bermejo al Arriero; y Leo Pina, Mateo Lasa y Oihan Benavente, Elene Celestino, Bruno Larramendi y Unax Manzano a los Palafreneros.

La presentación de la Tamborrada se realizará el viernes al mediodía en el teatro Victoria Eugenia, donde participarán representantes de todas las compañías y el alcalde donostiarra, Jon Insausti, que ha animado a los pequeños a "disfrutar" de la fiesta, impondrá las medallas a los diversos personajes y entregará el Bastón de Mando al Tambor mayor de la Tamborrada infantil.

Ana López ha recordado asimismo, que la Ikastola Herri Ametsa de Bidebieta cumplirá 50 tamborradas.

Finalmente, López ha recordado que, en caso de mala climatología, si se decidiera suspender el desfile de la Tamborrada infantil se comunicará a los responsables de cada tamborrada por mensaje hacia las 10:30 horas el mismo día 20. Si fuera así se intentaría celebrar el domingo 25 de enero si el tiempo lo permitiera y sino se suspendería de forma definitiva.