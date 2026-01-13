Danborrada 2026
Guztira 4.630 neska-mutilek parte hartuko dute Donostiako Haur Danborradan, 45 konpainiatan banatuta

Intxaurrondo Haur Danborradako haurrak izango dira aurtengoan haurren danborradako karguak gorpuzteko arduradun. Gainera, Bidebietako Herri Ametsa Ikastolak 50. danborrada izango du arutengoa.

Jon Insaustik Haur Danborradako kargudunak hartu ditu gaur goizean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guztira 4.630 neska-mutilek parte hartuko dute 38 ikastetxek eta erakundek osatutako 45 konpainiatan urtarrilaren 20an Donostiako Haur Danborradan.

Jon Insausti Gipuzkoako hiriburuko alkateak eta Ana Lopez Donostiako Kultura zinegotziak ongietorria eman diete astearte honetan, Osoko Bilkuren Aretoan, Haur Danborradan kargu gisa aterako diren haurrei, aurten Intxaurrondo Haur Ikastolakoak izango dira. 

Argoitz Echezortu San Jose izango da Danbor Nagusia eta berak zuzenduko ditu Raimundo Sarriegiren martxak interpretatuko dituzten 45 konpainiak, hiriaren erdialdean egingo den desfilean. Udaletxeko balkoian agertuko da, 12:00etan, Alkatearekin (Valentina Errante Santos) eta Notarioarekin (Odei Albarca Lopetegi) batera. Horiekin batera, Jon Saizar Viles Jenerala eta Ane Martin Lopez Laguntzailea ere aterako dira udaletxera.

Ondoren, Alkatea, Notarioa, Jenerala eta bere Laguntzailea desfilean aterako dira, XIX. mende hasierako gizarte zibila ordezkatzen duten gainerako haurrekin batera, karroza handi batean, Zaldizainak kokatuko diren kalesa aurrean dutela. 

Horrela, Ayleen Kristen Siavichay-k Easo Ederra antzeztuko du; Elena Pascualek eta Nahia Abalek Damak; Aimar Benaventek Herritarra; Aitor Poncek Arrantzalea; Paola Errantek Hilandera; Ekaitz Fernandezek Artzaina; Ibai Redondok Merkataria; Ariane Valderramak Urketaria; Ander Bermejok Mandazaina; eta Leo Pinak, Mateo Lasak eta Oihan Benaventek, Elene Celestino, Bruno Larramendik eta Unax Manzanok Zaldizainak. 

Danborradaren aurkezpena ostiral eguerdian egingo da, Victoria Eugenia antzokian. Konpainia guztietako ordezkariek parte hartuko dute, eta Jon Insausti Donostiako alkateak dominak ezarriko dizkie pertsonaiei, eta Aginte Makila emango dio haurren danborradako Danbor Nagusiari.

Halaber, Ana Lopezek gogoratu du Bidebietako Herri Ametsa Ikastolak 50 danborrada beteko dituela aurten. 

Azkenik, Lopezek gogorarazi duenez, eguraldi txarrarragatik haur danborradaren desfilea bertan behera uztea erabakiko balitz, danborrada bakoitzeko arduradunei jakinaraziko zaiela 10:30 aldera, hilaren 20an bertan. Hala balitz, urtarrilaren 25ean egingo litzateke Haur Danborrada, igandean, eguraldiak horretarako aukera emango balu, eta bestela bertan behera geratuko litzateke behin betiko.

Donostia Danborrada 2026 Gipuzkoa Jaiak Umeak Donostiako Udala Gizartea

